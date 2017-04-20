Небо позвало. В Речице пожилой немецкий автомобиль едва не отправился в полет за советским истребителем

Не столько серьезная, сколько эффектная авария произошла в Речице. Молодой и пьяный водитель пробил ограждение на высоком берегу Днепра. Закончиться все могло и печальнее, но повезло, дело ограничилось красивой инсталляцией: пожилая Audi 80 как бы устремляется в полет, повторяя траекторию истребителя, установленного здесь же. Водитель любоваться не стал, а вот инспекторы оценили. Об аварии сообщил «Дняпровец».

В ГАИ Гомельской области рассказали Onliner.by, как разворачивались события. Информация о ДТП на набережной поступила в ночь на 18 апреля. Автомобиль пробил металлический заборчик рядом с памятником МИГ-15 и, к счастью, застрял.

К прибытию сотрудников Госавтоинспекции водителя на месте уже не было. Машину вытащили и эвакуатором увезли на стоянку.





На следующее утро водитель сам пришел в милицию, чтобы узнать, где его машина. Это 28-летний «бесправник», живущий в одной из деревень Речицкого района. В процессе разбирательства ему предложили пройти медосвидетельствование. По информации ГАИ, при выдохе прибор показал 1,25 промилле алкоголя в крови «пилота». Сам он утверждает, что в момент аварии был трезв.





Составлены три административных протокола — за оставление места ДТП, пьяное вождение и отсутствие водительского удостоверения.