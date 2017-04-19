В Речице пьяная 27-летняя женщина выпала из окна многоквартирного дома

В Речицкую ЦРБ доставлена 27-летняя речичанка с многочисленными травмами, среди которых закрытая черепно-мозговая травма, ушиб поясничного отдела позвоночника, тупая травма живота и острая алкогольная интоксикация.

Как рассказал Dneprovec.by заместитель Речицкого РОВД Андрей Семков, первичная полученная информация по происшествию противоречива. Так, сама потерпевшая уверяла, что вечером 16 апреля её сбросил с балкона четвертого этажа 31-летний сожитель, причем без видимой на то причины. Как рассказывала женщина, она пошла проверить белье на балкон, где вдруг почувствовала, что он её «взял за волосы и выбросил».

Кавалер же озвучивал другую версию: вместе они собирались отправиться в гости, и, когда мужчина позвал даму на выход, та со словами «я пойду через окно» шагнула с балкона.

По последней информации, речичанка озвучила третью версию произошедшего: она вышла покурить на балкон, где попыталась примоститься на подоконнике и не удержалась. Проводится проверка всех обстоятельств.

Напомним, что 7 апреля об идентичном случае в этом же доме редакции «Дняпровец» сообщил подписчик сообщества «Речица CITY» в соцсети «ВКонтакте». Тогда всё закончилось благополучно. Спасатели вовремя прибыли на место, женщина не пострадала.