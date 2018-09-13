В Петриковском районе погиб рабочий — его раздавило экскаватором

  • 13 сентября 2018, 14:23
  • 914
  • 0


Мужчина лежал на земле, а экскаваторщик его просто не заметил.

Несчастный случай произошел 11 сентября в Петриковском районе Гомельской области. 

Здесь проводились земляные работы. Как рассказали в передаче «Де-факто», машинист опускал заднюю опору трактора и раздавил рабочего, который лежал на земле. Судя по всему, он его просто не заметил.

От полученных травм мужчина скончался. По данному факту сейчас проводится проверка Следственным комитетом.


gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Петриков (284)

Метки: Происшествия (12886), Область (5944)

Комментарии правила



Самое обсуждаемое





Новое в блогах


Самое читаемое