В Петриковском районе перевернулся «мерседес», пострадала 14-летняя девочка
- 24 августа 2018, 12:22
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Места: Петриков (281)
Метки: Происшествия (12701), Авто (5688), Область (5858)
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