В Петриковском районе перевернулся «мерседес», пострадала 14-летняя девочка

  • 24 августа 2018, 12:22
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В Петриковском районе в ДТП пострадала 14-летняя девочка, сообщили корреспонденту БелТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла 23 августа примерно в 15.00 на автодороге М10 (граница Российской Федерации — Гомель — Кобрин). Водитель 1976 года рождения, управляя «мерседесом», предположительно, уснул за рулем, выехал на встречную полосу, затем в кювет, где врезался в металлическую стойку дорожного знака и опрокинулся.

Находившаяся на переднем сиденье 14-летняя девочка-пассажир получила травмы различной степени тяжести и была госпитализировала в Петриковскую центральную райбольницу. В УГАИ отметили, что она не была пристегнута ремнем безопасности, так же как и сам водитель.-


БелТА
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