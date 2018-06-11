В Петриковском районе пьяный сын до смерти избил 90-летнюю мать

В деревне Копцевичи Петриковского района пьяный сын избил 90-летнюю мать. Как вводится в таких случаях, всё началось с конфликта, который под действием алкоголя перерос в смертельную трагедию.

Инцидент произошел еще 30 апреля, однако сообщили в нем в пресс-службе МВД только сейчас.

Пенсионерку госпитализировали, но усилия медиков успехом неувенчались: пожилая женщина умерла на следующий день.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.