СК возбудил уголовное дело по факту смерти 11-летней девочки, заболевшей в санатории

Настя Гавриленко умерла ночью 2 мая в больнице Петрикова. Ее родители считают: трагедия случилась из-за того, что в санатории, где отдыхала девочка, не оказали должную медицинскую помощь. У ребенка поднималась температура до 39, Настя кашляла и жаловалась на боль в груди.

После трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее по неосторожности смерть пациента), главврач санатория снят с должности.

— Буквально вчера к нам приезжали пять следователей, опрашивали учителей, детей. От них мы узнали, что 1 мая нашу дочку не осматривали, потому что у медперсонала в санатории был выходной. Кроме Насти в тот день у 16 детей были такие же симптомы, говорят, это инфекция, но какая именно — никто не знает, — рассказывает TUT.BY Надежда Гавриленко, мама Насти.

Поздно вечером 2 мая родителям 11-летней Насти Гавриленко позвонили из больницы Петрикова: «Девочка умерла». Напомним, школьники из Брагина поехали отдыхать в детский реабилитационно-оздоровительный центр «Птичь», среди группы была маленькая Настя.

— 26 апреля ближе к вечеру позвонила дочка: «Мамочка, у меня температура 39, сходила к медсестре, она дала таблетку». На следующий день уже появился кашель, Насте дали сироп. То есть ребенок все время ходил из комнаты в комнату сам. Это уже потом в санатории объяснили: лазарет рассчитан на 6 человек, и он был переполнен, больные дети лежали вместе со здоровыми, — рассказывала сразу после трагедии Надежда Гавриленко.

2 мая состояние школьницы резко ухудшилось, ее доставили в реанимацию больницы Петрикова, где девочка скончалась. После трагедии министр здравоохранения взял этот случай на личный контроль.

— Сейчас мы ожидаем результаты судебно-медицинской экспертизы, следователь говорит, будет дополнительно назначена еще экспертиза на медпрепараты, которые давали дочке. 15 мая было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее по неосторожности смерть пациента), подозреваемых в деле нет. Никто из сотрудников «Птичь» с нами за этот месяц не связался, знаем только, что главврача сняли с должности, теперь он работает педиатром в этом же санатории, — говорит Надежда Гавриленко.

На сайте санатория «Птичь» в разделе «Администрация» главврача нет. Как рассказали TUT.BY сотрудники санатория, уже бывший руководитель работает простым врачом, директора временно заменяет заместитель.

В Следственном комитете подтвердили информацию о том, что возбуждено уголовное дело, подозреваемых пока нет.