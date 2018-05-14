В Петриковском районе женщина на авто выехала на встречную, попала в ДТП и погибла

11 мая на М-8 между Гомелем и Кобрином 63-летняя женщина-водитель столкнулась с «ГАЗ 53».

Она находилась за рулем «Фольксваген Гольф» и не справилась с управлением. Как сообщили в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома, машина вылетела на встречную, где и произошло столкновение. Женщина-водитель погибла на месте.