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В Петриковском районе женщина на авто выехала на встречную, попала в ДТП и погибла

  • 14 мая 2018, 11:25
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11 мая на М-8 между Гомелем и Кобрином 63-летняя женщина-водитель столкнулась с «ГАЗ 53».

Она находилась за рулем «Фольксваген Гольф» и не справилась с управлением. Как сообщили в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома, машина вылетела на встречную, где и произошло столкновение. Женщина-водитель погибла на месте.


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Места: Петриков (272)

Метки: Авто (5254), ДТП и ЧП (390)

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