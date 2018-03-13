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В Петриковском районе паводком затопило дорогу — фото,видео

  • 13 марта 2018, 09:48
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В Петриковском районе паводковыми водами реки Птичь подтопило дорогу.

В пресс-службе МЧС сообщили, что затопило 120 метров автодороги Лучицы — Хвойня, глубина подтопления — 15-52 см.

В деревне Звойня живет 6 пенсионеров. Несмотря на то, что движение для легковушек закрыто, автолавка ходит трижды в неделю — проезд грузовым авто допустим. В МЧС уверены, что угрозы жилым домам, хозпостройкам и административным зданиям нет.







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Места: Петриков (270)

Метки: ДТП и ЧП (139), Область (5228)

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