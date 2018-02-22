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У жителя Гомельщины в поезде «Барановичи — Лунинец» украли барсетку, ущерб — около 900 рублей

  • 22 февраля 2018, 15:20
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Утром 12 февраля 49-летний житель деревни Муляровки Петриковского района ехал в поезде «Барановичи — Лунинец». Приятных впечатлений поездка не доставила — в пути у мужчины украли барсетку.

Потеря оказалась серьезной: вместе с барсеткой пропали документы, 280 евро и магнитная чип-карта. В общей сумме ущерб составил 882 рубля, сообщает барановичская газета «Наш край».

Возбуждено уголовное дело.


gomel.today
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Места: Петриков (269), Барановичи (286)

Метки: Криминал (9416), Область (5156)

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