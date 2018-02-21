Лидер 22/02 - 25/02:

В Петриковском районе подтоплены два участка автодорог к паромным переправам через Припять

  • 21 февраля 2018, 19:46
  • 557
  • 0



В Петриковском районе паводковые воды подтопили два участка автомобильных дорог, ведущих к паромным переправам через реку Припять. Об этом БелТА сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.

Подтопление зафиксировано на автомобильных дорогах Петриков-Велавск и Вышелов-Снядин во время мониторинга паводковой ситуации на территории района.

Протяженность подтопленных участков составляет более 1 м, глубина подтопления колеблется от 5 до 15 см. Данные дороги ведут к паромным переправам, которые в связи с ледоставом на реке Припять с 13 января текущего года не работают. Жизнедеятельность в прилегающих населенных пунктах не нарушена. По подтопленным участкам дорог возможен проезд легкового и грузового транспорта.


По информации Мозырского межрайонного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды в реке Припять в районе Петрикова составляет 749 см. Работники МЧС продолжают ежедневный мониторинг паводковой ситуации.


БелТА
Адвокат 21/02 - 23/02:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Петриков (268)

Метки: Происшествия (11714)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое





Новое в блогах


KSK 22/02 - 23/02 (5:59):

Самое читаемое