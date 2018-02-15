«Присел и тихо умер». Как закончил жизнь воин-«афганец» из Петриковского района, так и не дождавшись помощи от государства

Не стало «афганца» Василия Зубаря, человека, который пытался доказать государству, что причина смертельных болезней ветеранов той войны — сама война...

Ровно 29 лет назад, 15 февраля 1989-го года, последний советский солдат покинул территорию Афганистана. День вывода советского военного контингента из Афганистана отмечается в Беларуси как День памяти воинов-интернационалистов.

Сегодня в адрес тех, кто был на той войне, белорусским официозом будут высказаны дежурные слова благодарности в духе «спасибо вам за подвиг, государство вас не забудет».

О том, как социально-ориентированное белорусское государство «свято чтит и всесторонне помогает воинам-интернационалистам» год назад «Белорусскому Партизану» рассказывал пенсионер из Петрикова Василий Зубарь — один из тех, кто прошел все ужасы афганского ада. Мужчина пытался добиться от белорусских чиновников и военных права на лечение за рубежом, считая, что и пережитый инфаркт, и рак желудка — следствие пребывания на той войне.





«Я выйду на площадь с протянутой рукой», так называлась статья, в которой Зубарь рассказывал о своих злоключениях.

Сейчас доподлинно известно, на площадь с протянутой рукой Василий Зубарь не выйдет больше никогда. И лечение ему уже не понадобится. Осенью прошлого года мужчина умер.

Год назад журналисты «Белорусского Партизана» встретились с ним в Минске. Василий Зубарь искал поддержки и помощи у журналистов. Он резонно рассчитывал на то, что публикация статьи о нем сдвинет ситуацию с мёртвой точки — он добьется у государства права на помощь. Хотя бы разовую.

В столицу он приехал сам, без посторонней помощи. Улыбчивый человек с горящими и глубокими глазами — таким он выглядел. О том, что у Зубаря страшные проблемы со здоровьем, глядя на него, сказать, было нельзя. Разве что тросточка, на которую время от времени опирался Василий Григорьевич.

Присели, и он стал рассказывать. Рассказывал долго, увлекательно и интересно.

В Афганистане Василий Зубарь провел два года. Служил там техником технической части. На его счету было 48 выездов в составе автоколонны. Зубарь не был солдатом в прямом понимании этого слова — с оружием в атаку не ходил. Хотя смерть на войне не спрашивает — военный ты или технический специалист — под пули одинаково попадали все.

Из Афгана Зубарь вернулся с медалью «За боевые заслуги». Вернулся целым и невредимым: ни контузии, ни ранения, ни увечья. Повезло, считал он. Также, кстати, считали и многочисленные белорусские чиновники, к которым через 25 лет обращался Василий Зубарь.

Раз нет видимых повреждений, то и оснований для дополнительной помощи воину-интернационалисту тоже нет.

«Болячки» накрыли Василия Зубаря не сразу, а через десяток лет после демобилизации — сначала был инфаркт, а потом проявилась онкология. Василий Зубарь был уверен, что эти болезни — следствие его пребывания в стрессовой ситуации, коей, естественно, была та война.

Пока были силы и финансовые возможности, Зубарь не просил у чиновников ничего. Плевком в лицо белорусских «афганцев» он расценил инициативу родного государства о том, что льготы у афганцев можно и забрать. И так, мол, жируют «вояки».

В знак протеста против этого решения Зубарь официально отказался от получения юбилейной медали по случаю вывода советских войск из Афганистана. Льготы, как известно, у афганцев забрали, забрали у Зубаря и медаль, от которой он сам отказался. Кажется, после этого поступка Зубарь сохранил больше, чем потерял. Василий Григорьевич сохранил достоинство и самоуважение. Это гораздо важнее, чем кусок памятного металла.

Последние годы Зубарь жил с диагнозом рак желудка. Терпел, пока мог. Когда боли стали нестерпимыми, мужчина пошел к врачам, они то и выявили вторую стадию онкологического заболевания. Потом была операция. Вроде бы успешная. Метастазы не поразили другие органы. Для нормальной реабилитации Зубарю нужны были дорогостоящие витамины и специальное диетическое питание. Пенсии в 360 рублей ему банально не хватало. И написал Василий Григорьевич заявление в Управление по труду и социальной защите Петриковского райисполкома. Оттуда пришел казенный и циничный ответ — ваша пенсия выше прожиточного минимума, поэтому на финансовую помощь, даже разовую, не рассчитывайте.

Не увенчалась успехом попытка Зубаря отправиться на лечение в один из белорусских санаториев. Без направления от врача-онколога путь туда раковым больным практически закрыт. Зубарю это направление не выдали, опасаясь, что прямо в санатории он, не дай Бог, умрёт. А это головная боль для всех: разбирательства, выяснения, отписки.

После того, как на «гражданском» уровне у Зубаря добиться хоть какой-то помощи не вышло, он обратился в Министерство обороны Беларуси — просил увязать его диагноз с тем, что был в Афгане. Но и министерство обороны не пошло навстречу Василию Григорьевичу. «Документы, подтверждающих у вас наличие травм, ранений, контузий и заболеваний во время прохождения военной службы в Демократической Республике Афганистан отсутствуют», — ответили там. Не нашлось средств у Минобороны и для оказания разовой финансовой помощи.

«Из ответа следует, что Минобороны средств для оказания материальной помощи не имеет, но „в соответствии со ст. 57 Конституции Республики Беларусь“ — защита Республики Беларусь — священный долг гражданина Республики Беларусь». Свой священный долг я выполнил на совесть, а как коснулось помощи просить — кукиш с маслом», — сетовал тогда Василий Григорьевич.

Отчаявшись, мужчина собирался выйти на площадь родного Петрикова. О его намерениях были надлежащим образом уведомлены городские власти. Зубарь собирался встать на площади с протянутой рукой, прося помощи у неравнодушных. Он очень хотел жить.

Тогда, год назад, до главной площади Петрикова Василий Зубарь не дошел.

«После статьи на „Белорусском Партизане“ в Петрикове начался переполох», — сказал он тогда. — О том, что ее прочитали я знаю точно. Уже звонили из компетентных органов — из милиции и местного КГБ, просили, чтоб не «баламутил обстановку». Я не то, чтобы их боюсь, просто, если будут бить, могу не выдержать. Раз силовики наше интервью прочитали, то может и в социальных службах тоже?»

Сейчас, как говорится, не спросишь.

Накануне очередного дня памяти Воинов-интернационалистов «Белорусский Партизан» снова решил связаться с Василием Зубарем — поддержать, поздравить, спросить, как изменилась его жизнь за этот год. Снизошло ли до помощи государство?

— Его больше нет, — ответила на телефонный звонок вдова Василия Григорьевича. — Его не стало несколько месяцев назад. В сентябре. Ушел тихо. Присел и больше не встал... Так и не дождавшись никакой помощи...