Видеофакт: в Петриковском районе в снегах увязла «скорая», потребовалась помощь спасателей

126 Гомельский детектив. Семейную пару задержали за серию краж... платежных терминалов По этой истории можно было бы снять фильм. Здесь есть все: любовь и дружба, коварный план, милицейская засада в стиле Шерлока Холмса и неминуемая расплата за содеянное....

28 Стюардесса сделала селфи на украденный телефон, чем выдала себя Одна из пассажирок авиакомпании «American Airlines» забыла на борту самолета свой мобильный телефон. Его нашла стюардесса, но вместо того, чтобы вернуть устройство хозяйке, сделала на&n...

205 В Гомеле разыскивают водителя, который сбил пешехода на Сельмаше В минувшую пятницу, 2 февраля, на Сельмаше автомобиль сбил мужчину.

295 Что известно о 22-летнем милиционере, который сбил двух подростков в Глуске В ночь на 4 февраля в Глуске произошло очередное ДТП, в котором замешан милиционер. ГАИ сообщает, что Audi 100, которой управлял 22-летний местный житель, вылетела на вст...

271 Лукашенко сменил руководителей центральных СМИ — БТ, СБ и СТВ Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня кадровые решения в отношении руководства ряда республиканских СМИ, передает корреспондент БелТА....