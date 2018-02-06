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Видеофакт: в Петриковском районе в снегах увязла «скорая», потребовалась помощь спасателей

  • 06 февраля 2018, 10:02
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Спасатели выехали на вызов 5 февраля в 23.09.

Оказалось, что карета скорой помощи застряла в снегу в деревне Радков Петриковского района, сообщили в МЧС.

Освобождали машину из снежного плена при помощи буксировочного троса.


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Места: Петриков (266)

Метки: Происшествия (11675)

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