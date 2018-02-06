Видеофакт: в Петриковском районе в снегах увязла «скорая», потребовалась помощь спасателей
- 06 февраля 2018, 10:02
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Места: Петриков (266)
Метки: Происшествия (11675)
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