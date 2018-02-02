Двое охранников рыбхоза «Тремля» в Петриковском районе незаконно выловили более 220 килограммов карпа

Недавно на прудах рыбхоза «Тремля» задержаны двое мужчин, которые с помощью рыбацкой сети ловили рыбу.

Как выяснилось, на рыбхозовского карпа позарились два охранника этого же предприятия, которые вместо охраны прудов сами решили подзаработать таким недостойным образом.

Незаконный улов нарушителей потянул почти на 220 килограммов, что в денежном эквиваленте составляет более 1 тысячи 96 рублей.

В настоящее время в отношении горе-рыбаков возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Задержали ворюг-охранников с поличным сотрудники местной межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.