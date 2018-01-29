Легковушка насмерть сбила пешехода в Петриковском районе

  • 29 января 2018, 10:52
  • 654
  • 0



В Петриковском районе легковой автомобиль насмерть сбил пешехода, сообщили БелТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло 27 января примерно в 19.20. Водитель автомобиля «Рено Сандеро» на 228-м км автодороги граница РФ — Гомель — Кобрин совершил наезд на пешехода. 48-летний мужчина двигался по краю проезжей части в попутном направлении, световозвращающими элементами обозначен не был.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.



СТО 27/01 - 29/01:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Петриков (264)

Метки: Авто (4886), Происшествия (11613), Область (5041)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 29/01 - 29/01:

Самое читаемое