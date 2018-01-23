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Уроженца Гомельщины «закрыли» в Новогородской области: получил 400 часов общественных работ за кражу бруса, но отказался на них выходить

  • 23 января 2018, 16:04
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В Солецком районе осуждённый за кражу двух деревянных брусьев А. Мирончук отказался исполнять наказание, вынесенное ему Солецким районным судом в октябре 2017 года. Представитель регионального управления ФСИН России потребовал заменить ему 400 часов обязательных работ на лишение свободы.

В июле 2017 года уроженец города Петриков Гомельской области и его сообщник украли около здания солецкого железнодорожного вокзала два шестиметровых бруса. Оба мужчины получили за кражу наказание в виде 400 часов обязательных работ. Однако с 28 ноября по 5 декабря 2017 года, а также с 13 декабря по 15 января 2018 года 47-летний Мирончук не вышел на работу без уважительных причин. В январе этого года он отказался исполнять наказание.

Правоохранительные органы потребовали заменить ему наказание на 49 дней лишения свободы в колонии-поселении. Солецкий районный суд удовлетворил требование. Постановление не вступило в законную силу.


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