Уроженца Гомельщины «закрыли» в Новогородской области: получил 400 часов общественных работ за кражу бруса, но отказался на них выходить
- 23 января 2018, 16:04
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