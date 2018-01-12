В Петриковском районе «Мерседес» врезался в погрузчик «Амкодор»
- 12 января 2018, 12:16
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Василий Дубик, Гомельская правда
Люди в материале: Дарья Смоляк (4)
Места: Петриков (262)
Метки: Происшествия (11483), Авто (4819), Область (4995)
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