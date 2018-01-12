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В Петриковском районе «Мерседес» врезался в погрузчик «Амкодор»

  • 12 января 2018, 12:16
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11 января в десятом часу утра со стороны Петрикова в направлении Муляровки на авто «Мерседес Бенц 213CDI» ехал 37-летний водитель.

На девятом километре совершил наезд на попутный форвардер «Амкодор 2601-01», который используется при лесозаготовке.

Водитель автомобиля с телесными повреждениями направлен в Петриковскую ЦРБ, рассказала «Гомельскай праўдзе» инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома Дарья Смоляк.


Василий Дубик, Гомельская правда
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