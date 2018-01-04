Подтопленный участок дороги в Петриковском районе закрыли для легкового транспорта

Подтопленный участок дороги в Петриковском районе временно закрыли для легкового транспорта, сообщили БелТА в Гомельском областном управлении МЧС.

По информации Мозырского межрайонного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, к утру 3 января уровень воды в реке Птичь в районе деревни 1-я Слободка Петриковского района достиг 361 см. При проведении мониторинга паводковой ситуации на территории района было установлено, что глубина и длина подтопления участка автомобильной дороги Лучицы — Хвойня увеличилась (длина 155 м, глубина 25-40 см). Проезд по ней возможен автомобилями повышенной проходимостью и грузовым транспортом. Для легкового автотранспорта участок с 3 января закрыт.





В деревне Хвойня, к которой ведет дорога, проживают 11 человек пенсионного возраста, неработающие. К данному населенному пункту имеется объездная дорога Н-4058 через перекресток в направлении д. Секеричи (14 км). Работники ДРСУ-112 произвели подсыпку данного участка автодороги, установку дорожных элементов, обозначающих края проезжей части, а также указателей маршрута объезда. Автолавка к сельчанам приезжает 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница). Жизнедеятельность в населенном пункте не нарушена. Угрозы жилым домам, хозяйственным постройкам, административным зданиям нет.

Работниками МЧС осуществляется постоянный мониторинг паводковой обстановки в районе.



