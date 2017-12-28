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В Петриковском районе неожиданный зимний паводок подтопил дорогу

  • 28 декабря 2017, 09:49
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Талые и паводковые воды реки Птичь подтопили 150 метров дороги Лучицы — Хвойня.

Глубина подтопления 10-15 сантиметров. Как сообщает МЧС, угрозы жилым домам и хозяйственным постройкам нет.


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Места: Петриков (259)

Метки: Авто (4772), Происшествия (11384)

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