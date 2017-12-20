Второй за сутки автобус с детьми застрял в снегах в Гомельской области — теперь в Петриковском районе
- 20 декабря 2017, 11:31
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Места: Петриков (258)
Метки: Авто (4739), Происшествия (11334)
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