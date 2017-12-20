Второй за сутки автобус с детьми застрял в снегах в Гомельской области — теперь в Петриковском районе

ЧП случилось 19 декабря в 16.30 недалеко от деревни Березняки.

В автобусе, застрявшем на грунтовой дороге в снежном перемёте, находились 8 человек, 6 из них — дети в возрасте от 6 до 17 лет.

Спасатели извлекли автобус из снега с помощью стационарной лебедки, сообщает МЧС. Обошлось без пострадавших.

Напомним, что это второй случай за минувшие сутки. Утром того же дня в Брагинском районе понадобилась помощь 20 школьникам в снежном плену.