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Второй за сутки автобус с детьми застрял в снегах в Гомельской области — теперь в Петриковском районе

  • 20 декабря 2017, 11:31
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ЧП случилось 19 декабря в 16.30 недалеко от деревни Березняки.

В автобусе, застрявшем на грунтовой дороге в снежном перемёте, находились 8 человек, 6 из них — дети в возрасте от 6 до 17 лет.

Спасатели извлекли автобус из снега с помощью стационарной лебедки, сообщает МЧС. Обошлось без пострадавших.

Напомним, что это второй случай за минувшие сутки. Утром того же дня в Брагинском районе понадобилась помощь 20 школьникам в снежном плену.


gomel.today
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Места: Петриков (258)

Метки: Авто (4739), Происшествия (11334)

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