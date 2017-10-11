Окнаград 13/09 - 19/09 09/10 - 15/10:

В Петрикове безработный рецидивист до смерти избил сожительницу

  • 11 октября 2017, 10:25
  • 1650
  • 0



В Петрикове в минувшее воскресенье, 8 октября, ранним утром в собственной квартире был обнаружен труп 38-летней женщины.

В пресс-службе МВД сообщили, что трагедия разыгралась в два часа ночи. 30-летний мужчина, ранее уже отсидевший срок за решеткой, заподозрил свою сожительницу в измене и избил ее до смерти.

Подозреваемый задержан.


gomel.today

Места: Петриков (241)

Метки: Криминал (8640), Область (4614)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 10/10 - 11/10:

Самое читаемое