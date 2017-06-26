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В Петриковском районе в ДТП погиб россиянин :: Сильные Новости — Гомель сегодня
Керамин 19 06 - 02 07:

В Петриковском районе в ДТП погиб россиянин

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  • 26 июня 2017, 10:37
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Дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко от деревни Новые Головчицы (Петриковский район Гомельской области).

Как сообщили правоохранители, авария случилась накануне в 14:15.

По данным милиции, 53-летний гражданин России, не справился с управлением автомобиля «Ссангйонг», опрокинулся на проезжей части.

Травмы, полученные в результате ДТП, оказались не совместимыми с жизнью — водитель иномарки погиб на месте.


naviny.by

Места: Петриков (227)

Метки: Авто (4208), Область (4264), Происшествия (10468)

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