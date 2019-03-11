Сегодня утром, в 10.28, в Петриковском районе в мелиоративном канале оказалась легковушка. На помощь выезжали спасатели.

Происшествие случилось в 15 км от городского поселка Копаткевичи. Как сообщили в МЧС, Fiat Brava съехал в канал глубиной полтора метра и перевернулся.

За рулем легковушки был 67-летний пенсионер. Его зажало, и выбраться самостоятельно у него не было никаких шансов. К счастью, спасатели успели вовремя. Они деблокировали водителя и передали в руки медиков. Мужчина госпитализирован.







