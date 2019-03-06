На Гомельщине лесоруба убило деревом, которое спилил приехавший из России рабочий

  • 06 марта 2019, 15:22
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25 января в Петриковском районе в лесничестве «Лясковичи» произошла трагедия — погиб рабочий.

Как сообщают «Петрыкаўскія навіны», лесоруб из Смоленска приступил к работе, однако успешно завершить ее не успел — дерево упало на его коллегу. Он полученных травм мужчина погиб.

Возбуждено уголовное дело.

gomel.today
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Места: Петриков (303)

Метки: Криминал (11560), Область (6575)

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