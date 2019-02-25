Кругом одни пеньки. Жители Петрикова жалуются, что в парке и на площади вырубили около ста деревьев

В Петрикове идет массовая вырубка деревьев. На центральной площади и в городском парке срезали десятки елей, тополей и берез. Местные жители возмущены происходящим.

— Деревья вырезают по всему городу беспощадно уже второй месяц. На площади возле исполкома срезали голубые ели. В парке срезали деревья, а, между прочим, это была единственная зеленая зона для прогулок. Для чего это делается, никто не может толком объяснить, — жалуются жители Петрикова.

В райисполкоме не скрывают: на площади имени Юрия Гагарина действительно спилили 25 елей и туй, также не стало около 70 деревьев в городском сквере.





— Специалисты лесхоза провели обследования деревьев, выявили у них заболевания. Многие уже давно имели неприглядный вид. Поэтому и было принято это решение, — сообщил начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Петриковского райисполкома Дмитрий Приходько и попросил местных жителей не переживать. — На данный момент разрабатывается план озеленения. На месте спиленных будут высажены новые деревья. Займемся этим вопросом, как только потеплеет, — заверил чиновник.





Тем временем в соцсетях люди активно обсуждают происходящее. Многие не верят, что в одночасье могло заболеть такое количество деревьев, да и выглядели они, говорят, вполне симпатично.