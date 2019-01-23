В Петриковском районе водитель автобуса сбил женщину на обочине

Во вторник утром в Копаткевичах водитель автобуса сбил 53-летнюю женщину, шедшую по обочине.

Как сообщили в УВД, при развороте водитель не убедился в безопасности маневра, что привело к аварии.

В результате ДТП женщина получила травмы и госпитализирована в хирургическое отделение районной больницы.