В Петриковском районе водитель автобуса сбил женщину на обочине

  • 23 января 2019, 11:34
  • 616
  • 0


Во вторник утром в Копаткевичах водитель автобуса сбил 53-летнюю женщину, шедшую по обочине.

Как сообщили в УВД, при развороте водитель не убедился в безопасности маневра, что привело к аварии.

В результате ДТП женщина получила травмы и госпитализирована в хирургическое отделение районной больницы.




gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Петриков (299)

Метки: Авто (6284), Область (6425), Происшествия (13790)

Комментарии правила




Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...


Новое в блогах


Самое читаемое



Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров