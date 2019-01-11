В Петрикове на пожаре в пятиэтажке погибла женщина — фото

  • 11 января 2019, 14:25
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Трагедия случилась около семи утра 10 января в многоквартирном доме по улице Бумажкова.

Спасателей вызвали соседи, почувствовавшие запах гари. Окна квартиры на третьем этаже были закопчены изнутри. Вскрыв дверь, сотрудники МЧС в сильном задымлении нашли хозяйку. К сожалению, медикам лишь оставалось констатировать ее смерть.





gomel.today
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Места: Петриков (297)

Метки: Происшествия (13700)

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