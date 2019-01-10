Кулаком в голову. Пьяный пассажир маршрутки «Минск-Петриков» избил попутчицу

  • 10 января 2019, 13:47
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В конце прошлого года для жительницы Петриковского района поездка в маршрутке была омрачена неприятным инцидентом: пьяный мужчина ударил ее кулаком в голову прямо в маршрутке.

Маршрутное такси направлялось из Минска в Петриков. Среди пассажиров оказался и 56-летний уроженец Петриковского района, устроивший потасовку: он беспричинно ударил женщину кулаком по голове, сообщает «БелТА».

Женщина терпеть подобное отношение не стала и, вернувшись домой, тут же обратилась в милицию. Хулигана задержали по горячим следам. Возбуждено уголовное дело.




gomel.today
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Места: Петриков (296), Минск (6162)

Метки: Криминал (11217), Область (6375)

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