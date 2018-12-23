В Петриковском районе открылась резиденция «полесского» Деда Мороза

Праздничную программу в преддверии Нового года для своих гостей подготовили в Национальном парке «Припятский». Здесь, на территории сафари-парка открылся подворок Деда Мороза.









Встрече с самым известным дедушкой мира предшествует посещение Музея природы. Посетителям рассказывают об уникальных особенностях белорусской фауны, знакомят с бытом и вековыми традициями полешуков. Дальнейший маршрут пролегает через Домик кудесника и дерево желаний, для исполнения которого достаточно завязать ленточку на ветке. А знакомство с виновниками торжества — Дедом Морозом и Снегурочкой переходит в хоровод вокруг елки.

















— Создать место жительства для своего собственного, полесского Деда Мороза мы решили еще в прошлом году, — рассказала заместитель генерального директора ГПУ «Национальный парк «Припятский» Ольга Приходько. — Он станет дружественным конкурентом и коллегой того, который уже давно поселился в Беловежской пуще. А поскольку путь к нам для жителей Гомельской области короче, то и очутиться в гостях у сказки им будет проще.









Пока, по словам руководства нацпарка, воплощена лишь часть общего замысла. В настоящее время продолжается обустройство детской площадки. Попутно решается квартирный вопрос для Бабы Яги — ей строят избушку на курьих ножках. Обзаведутся своей поляной герои сказки «Двенадцать месяцев». Планируется, что подворок будет работать круглый год, а его постоянными жителями станут прирученные животные.









В течение года Национальный парк «Припятский» посещают около 100 тысяч человек. Примерно треть от этого количества — участники фестиваля «Зов Полесья», которые приезжают в заповедник в один день.