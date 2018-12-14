В Петриковском районе неизвестный грузовик сбил насмерть человека и скрылся. ГАИ ведет розыск

  • 14 декабря 2018, 14:51
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Дорожная трагедия произошла 13 декабря в отрезке времени примерно с полуночи до 11 часов дня. Обстоятельства случившегося сообщили в областной ГАИ.

На трассе М-10 неустановленный водитель, управляя грузовым автомобилем предположительно марки «Вольво» красного цвета совершил наезд на 48-летнего пешехода. Мужчина двигался в попутном направлении по краю проезжей части дороги, световозвращающими элементами обозначен не был. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте. Водитель скрылся. На месте происшествия обнаружен правый поворотник и осколки переднего бампера красного цвета. ГАИ ведет поиск виновника аварии и очевидцев.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о данном происшествии, просят сообщить ее по телефону 8 (0232) 68-44-44 в ГАИ УВД Гомельского облисполкома, либо по номеру 102.




Алена Епишева, Гомельская правда
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