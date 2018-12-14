В Петриковском районе неизвестный грузовик сбил насмерть человека и скрылся. ГАИ ведет розыск
- 14 декабря 2018, 14:51
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Алена Епишева, Гомельская правда
Места: Петриков (292)
Метки: Авто (6139), Происшествия (13532), Область (6305)
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