На активиста Паука из Октябрьского завели уголовное дело за «минирование» райисполкома. Он задержан — видео

  • 20 марта 2019, 13:38
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По словам представителя управления СК по Гомельской области Марии Кривоноговой, сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило утром 20 марта на электронную почту Гомельского областного управления МЧС.

Октябрьский районный СК возбудил уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об опасности» и задержал местного активиста Андрея Паука, об этом на своей странице в Фейсбуке написала его жена.

«Андрея Паука задержали так как яко бы с нашего компьютера было отправлено сообщение о заминировании райисполкома!!!»сообщила она (орфография сохранена).

Паук снял момент свого задержания на видео и успел его опубликовать

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Люди в материале: Мария Кривоногова (163), Андрей Паук (27)

Места: Октябрьский (163)

Метки: Криминал (11625)

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