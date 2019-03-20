На активиста Паука из Октябрьского завели уголовное дело за «минирование» райисполкома. Он задержан — видео

По словам представителя управления СК по Гомельской области Марии Кривоноговой, сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило утром 20 марта на электронную почту Гомельского областного управления МЧС.

Октябрьский районный СК возбудил уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об опасности» и задержал местного активиста Андрея Паука, об этом на своей странице в Фейсбуке написала его жена.

«Андрея Паука задержали так как яко бы с нашего компьютера было отправлено сообщение о заминировании райисполкома!!!» — сообщила она (орфография сохранена).

Паук снял момент свого задержания на видео и успел его опубликовать