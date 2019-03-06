Помните исполнительницу патриотического рэпа «Я из деревни» Ксюшу Дегелько из Октябрьского? Она вышла замуж и ждет ребенка

Ксюша Дегелько взорвала интернет в 2012 году исполнением патриотического рэпа «Я из деревни», в котором пела про свой родной поселок Октябрьский.

Ее клип уже набрал почти полтора миллиона просмотров.

На днях Ксении исполнилось 20 лет, она студентка Белорусского государственного университета культуры и искусств.

В этом году в ее личной жизни произошли значительные изменения.

В январе Ксения вышла замуж — и ждет ребенка.

Статусы в ее социальных сетях говорят о том, что «скоро все изменится».