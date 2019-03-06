Помните исполнительницу патриотического рэпа «Я из деревни» Ксюшу Дегелько из Октябрьского? Она вышла замуж и ждет ребенка

  • 06 марта 2019, 17:34
  • 629
  • 0


Ксюша Дегелько взорвала интернет в 2012 году исполнением патриотического рэпа «Я из деревни», в котором пела про свой родной поселок Октябрьский.

Ее клип уже набрал почти полтора миллиона просмотров.

На днях Ксении исполнилось 20 лет, она студентка Белорусского государственного университета культуры и искусств.

В этом году в ее личной жизни произошли значительные изменения.

В январе Ксения вышла замуж — и ждет ребенка.

Статусы в ее социальных сетях говорят о том, что «скоро все изменится».

Наша Нina
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Октябрьский (162)

Метки: Общество (33640)

Комментарии правила
  • Вячеслав Морозов 06-03-2019 20:00
    Вам больше написать нечего??? А в чём тут новость??? Я лично, не знал и знать не желаю как и многие другие ( не факт ). Вопрос только один, КАКАЯ ОНА НА Х..Й ЗНАМЕНИТОСТЬ????? Х..ню спела, что теперь прыгадь и хлопать в ладоши?




Загрузка...

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


Самое читаемое





Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров