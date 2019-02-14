Уроженца Гомельской области осудили в Бобруйске за то, что расстрелял девушку из пневматики

20-летний уроженец Октябрьского, который давно проживает в Бобруйске, решил попрактиковаться в стрельбе из пневматического ружья в тире возле торгового центра «Техас». Ему надоело стрелять по неживым мишеням и в какой-то момент он развернулся и выстрелил в девушку, которая шла по другой стороне улицы.

Инцидент произошел еще минувшим летом. Суд приговорил молодого стрелка к трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.

17-летняя девушка даже не сразу поняла, что случилось. Она была в наушниках и не услышала хлопка выстрела, а только резко почувствовала боль в руке. Только дома она сообщила родителям о произошедшем, а они решили обратиться в милицию, сообщает «СБ».

Парень видел, что пулька попала в девушку и скрылся с «огневой позиции». Это стало поводом для того, чтобы сторона обвинения настаивала на более строгом наказании. Но суд решил проявить милосердие и дать ранее не судимому «стрелку» шанс на исправление.