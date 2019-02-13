Суд не изменил приговор в виде тюремного срока для мужчины, который якобы пытался отрубить голову, но отменил 1000 рублей компенсации вреда

13 февраля в областном суде проходило обжалование приговора мужчине, который якобы пытался отрубить голову в Октябрьском районе.

В начале января суд Октябрьского района приговорил сельчанина из Новых Завален к шести с половиной годам лишения свободы и обязал выплатить потерпевшему тысячу рублей. По версии суда, ранее между двумя мужчинами произошла ссора, в ходе которой осужденный сначала несколько раз ударил топором по велосипеду потерпевшего, а после приставил топор к его шее и нанес рубленую рану. Однако потерпевший, будучи моложе, сумел оказать сопротивление и только этим, якобы, и спасся.

«Сильные Новости» сообщали, что многие остались недовольны решением суда. По мнению присутствовавших на заседании, суд не захотел услышать версию событий от обвиняемоего и проигнорировал показания четырех свидетелей. 33 человека подписали обращение в Судебную коллегию по уголовным делам Гомельского областного суда. Они протестуют против несправедливого, по их мнению, приговора, согласно которому местный житель отправится в колонию на шесть с половиной лет якобы за то, что в ссоре пытался отрубить односельчанину голову. В этом же письме они характеризуют своего соседа как человека исключительно положительного, неконфликтного и неспособного на убийство и даже на угрозы убийством.

Интересно, что судмедэкспертиза, проведенная 18 декабря, показала, что у потерпевшего на шее отсутствует рубленая рана (а именно на основании утверждения о рубленой ране и сделан вывод, что Л. якобы ударил свою жертву топором по шее), а присутствует лишь очень неглубокая рана, но резаная. Резаная, неглубокая рана, которая могла появиться от соприкосновения с лезвием топора, когда его приставили к шее, а могла быть нанесена потерпевшим самому себе самостоятельно. Родственники осужденного особо указывают на то, что потерпевший покидал двор без малейших признаков крови или ранения, с топором в руках, прекрасно зная, что сам нанес своему оппоненту ранение и мог действовать на опережение, нанеся себе повреждения сам и написав заявление в милицию.