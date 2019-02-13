Суд не изменил приговор в виде тюремного срока для мужчины, который якобы пытался отрубить голову, но отменил 1000 рублей компенсации вреда
- 13 февраля 2019, 15:13
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Места: Октябрьский (159)
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