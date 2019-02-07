32-летняя жительница Гомельской области совершила самоубийство, так как детей грозились забрать в приют

5 февраля совершила самоубийство 32-летняя жительница Октябрьского района (Гомельская область) Ольга. В нее остались трое мальчиков — трех, семи и восьми лет, пишет «Радыё Свабода».

«Ее допекли из отдела образования, постоянно цеплялись. То в доме непорядок, то на работу требовали устроиться. Угрожали детей забрать в приют. Вот она взяла себе в голову...» — сказал Свободе Игорь, муж покойной.

Семья жила в деревне Буда Октябрьского района. Старшие дети ходили в школу в соседнюю деревню Красная Слобода. Меньший, трехлетний, был дома с матерью. Семья состояла на учете, находящихся в «социально-опасном положении».

В Краснослабодком сельском совете Свободе объяснили, что Ольга не злоупотребляла алкоголем, а на учет попала вследствие «антисанитарии».

«Ольга с 1 февраля устроилась на работу, дояркой. Стала на учет как семья, которая нуждается в улучшении жилищных условий. Не понимаем, почему так случилось, что к этому привело», — добавили в сельском совете.

Дом, в котором жила семья, был старый, деревянный. Он достался в наследство от матери Ольги. На новый дом у Игоря с Ольгой не было денег. Вдовец говорит, что просили райисполком помочь с жильем, а там отвечали: «Где мы вам возьмем? Сами ищите».

«Что в доме был беспорядок — так это же дети, понимаете? Игрушки оставляют, шум сделают. Ольга убирала в доме. А из райисполкома приезжали и цеплялись ко всему. Главное — вынуждали ее идти работать. А она боялась бросать малых дома одних. Ведь еще что сожгут, не дай Бог! Тем более где было работать? Только дояркой. А это уходить на целый день из дома. Я день на работе, она должна была быть день на работе. Если бы с детьми что случилось — сказали бы, что мы виноваты, что бросили их», — рассказывает Игорь.

Он работает животноводом в местном хозяйстве. Получает около 400 рублей. Говорит, что на жизнь семьи хватало. Ольге и детям помогала ее сестра, которая тоже живет в Буде.

«Одежды у наших детей хватало — всю деревню можно было одеть. Но они цеплялись и цеплялись. Не знаю, что им не нравилось», — говорит житель.

Игорь говорит, что «проверяющие органы» ставили Ольге ультиматум: или иди на работу, или заберем детей в приют. Ольга пошла на работу, но сильно волновалась — как дети будут одни дома?

«Все время думала о детях. Вот так они ее доняли... А она была обидчивая. И такое сделала... В понедельник они угрожали приехать с проверкой — устроилась ли Ольга на работу. Мы ждали, а они не приехали. А во вторник такое случилось», — добавляет житель Октябрьского района.

Теперь он с мальчиками перебрался на время жить к своей матери, в деревню Хоромцы Октябрьского района.

«Миша, Дима и Егор постоянно плачут: „Где мама? Где мама?“ Что мне им говорить?» — спрашивает Игорь.

В Краснослободской школе, где учились старшие дети, отказались комментировать ситуацию.

Отказались разговаривать с корреспондентом Свободы и в отделе образования Октябрьского райисполкома.

«Я по этому поводу никаких комментариев давать не собираюсь. Я не знаю, аккредитованная вы или нет, имеете ли разрешение в нашем районе, я вас не вижу, а говорить можно что угодно», — ответила начальник отдела образования, спорта и туризма Октябрьского райисполкома Марина Балынская.

Известно, что проверкой по факту смерти женщины занимается Следственный комитет.