Фотофакт: в Октябрьском появился танк из снега

Несколько дней назад в Октябрьском появилась необычная снежная скульптура — танк из снега.

Как сообщает в соцсетях местная газета «Чырвоны Кастрычнік», идея возникла у детей семьи Скрипченко. Родители не остались в стороне и поддержали задумку.









Снега понадобилось много — свозили на тележках со всей округи.

Однако долго радовать глаз танку оказалось не по силам. «Бедный танк, от плюсовой температуры он весь поплыл», — пишет мама Наталья.



