Фотофакт: в Октябрьском появился танк из снега

  • 22 января 2019, 18:24
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Несколько дней назад в Октябрьском появилась необычная снежная скульптура — танк из снега.

Как сообщает в соцсетях местная газета «Чырвоны Кастрычнік», идея возникла у детей семьи Скрипченко. Родители не остались в стороне и поддержали задумку.



Снега понадобилось много — свозили на тележках со всей округи.

Однако долго радовать глаз танку оказалось не по силам. «Бедный танк, от плюсовой температуры он весь поплыл», — пишет мама Наталья.





gomel.today
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Места: Октябрьский (155)

Метки: Общество (33064), Область (6422)

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