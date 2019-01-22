«Суд проигнорировал четырех свидетелей и медэкспертизу». В Октябрьском местные стали на защиту мужчины, якобы пытавшегося отрубить голову односельчанину

33 человека подписали обращение в Судебную коллегию по уголовным делам Гомельского областного суда. Они протестуют против несправедливого, по их мнению, приговора, согласно которому местный житель отправится в колонию на шесть с половиной лет якобы за то, что в ссоре пытался отрубить односельчанину голову.

Кратко напомним предысторию вопроса. В начале января появилась информация о том, что суд Октябрьского района приговорил жителя деревни Новые Завалены к лишению свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также судом было постановлено, что обвиняемый обязан выплатить потерпевшему 1 тысячу рублей компенсации морального вреда.

По версии суда, ранее между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого осужденный сначала несколько раз ударил топором по велосипеду потерпевшего, а после приставил этот же топор к его шее и нанес рубленую рану. Однако потерпевший, более молодой мужчина, сумел оказать сопротивление и только этим, якобы, и спасся.

«Многие из нас посещали заседание суда и общее мнение, что суд не услышал или не хотел слышать ни Л. (осужденный — прим. „Сильных новостей“), ни четверых свидетелей — взрослых людей, отвечающих за свои слова и в судебном заседании изложивших все, как было на самом деле, а услышал только потерпевшего, обладающего сомнительной репутацией в обществе», — пишут в своем обращении жители Октябрьского района. В этом же письме они характеризуют своего соседа как человека исключительно положительного, неконфликтного и неспособного на убийство и даже на угрозы убийством.





Так что же случилось в Октябрьском районе на самом деле и почему местные так недовольны решением суда?

С редакцией «Сильных новостей» связались родственники осужденного, которые сообщили, что сейчас приговор по делу обжалуется в высших судебных инстанциях и оснований для обжалования более, чем достаточно. Мы попытались восстановить общую картину происшедшего и понять, почему судебный приговор вызвал такую общественную реакцию.

Племянница осужденного Ирина, в частности, рассказала, что конфликт между сельчанами имел давнюю предысторию. В прошлом году у ее дяди украли велосипед, и он подозревал потерпевшего в том, что это — его рук дело. Накануне же инцидента его дом снова обворовали и мужчина находился, скажем так, в состоянии стресса. Не обошлось и без алкоголя.

Утром того злополучного дня к нему приезжала следственная группа, а после того, как она уехала, возле дома «нарисовался» сосед, которого он ранее подозревал в краже велосипеда. На тот момент Л. находился во дворе, где занимался хозяйственными делами, в руках у него был топор. Не совладав с эмоциями, мужчина несколько раз ударил топором по велосипеду, крича, что его сосед — вор и требуя сказать, куда делся его велосипед или кто его украл.

В какой-то момент потерпевший сказал, что велосипед украл его друг и назвал его. Л. положил топор и отошел. Однако после решил вернуться и продолжить перепалку. Как утверждают родственники, у него и в мыслях не было наносить потерпевшему вред, он лишь хотел узнать, где его имущество находится теперь и отлично понимал, что достаточно его как следует припугнуть, чтобы тот рассказал правду. Вот именно для того, чтобы «припугнуть», мужчина и продолжил наносить удары топором по велосипеду потерпевшего, а потом приставил клинок к его шее. Никаких ударов он, по версии родственников, при этом не наносил.

Потерпевший, человек значительно более молодой, решил не стоять покорно, а оказать сопротивление. Завязалась драка, в ходе которой победила молодость и топор перекочевал в другие руки. В следующее мгновение рану от лезвия получил уже «агрессор» Л. — взмахом топора человек, признанный впоследствии судом пострадавшим, рассек ему живот.

После этого, не выпуская топора из рук, он удалился со двора. При этом, как утверждают присутствовавшие при этой разборке свидетели, никаких следов крови где бы то ни было у него заметно не было.

Инцидент казался исчерпанным, однако спустя примерно полчаса во двор приехала милиция, злосчастного и дважды обворованного хозяина арестовали, а далее был суд и приговор — шесть с половиной лет в колонии.

В этой истории явно паинек нет, и, что называется, все хороши. Однако дьявол, как обычно, кроется в деталях. Столь суровый приговор, да еще и по статье «Покушение на убийство» — не совсем адекватное наказание за достаточно банальный, на первый взгляд, эпизод сельских разборок между не любящими друг друга соседями. Однако это только при условии, если угрозы убийством действительно не было. Если была — тогда все справедливо.

И теперь начинается самое интересное. Как утверждают и родственники осужденного, и местные жители, посещавшие заседания суда, судья вынес приговор, основываясь на заявлении потерпевшего о том, что осужденный нанес ему якобы рубленую (то есть, в результате удара топором) рану шеи и при этом кричал, угрожая «галаву адсекци». Никаких других доказательств, кроме этого утверждения, приведено не было. Однако большая проблема состоит в том, что эти показания опровергаются сразу несколькими факторами.

Во-первых, как уже было упомянуто выше, в суде выступили целых четверо свидетелей, среди которых были в том числе и случайные прохожие (лица незаинтересованные), которые, все как один, подтвердили общую описанную картину произошедшего: имела место перепалка, однако убийством никто никому не угрожал и удара по шее топором не наносил, напротив, потерпевший сделал несколько взмахов топором в сторону осужденного, в результате одного из которых рассек ему живот. Все свидетели находились от места конфликта на очень близком расстоянии — от двух до пятнадцати метров, и все прекрасно видели и слышали.

Однако не только показания соседей и прохожих опровергают версию потерпевшего и ставят под сомнение решение суда.

Дело в том, что судмедэкспертиза, проведенная 18 декабря, показала, что у потерпевшего на шее отсутствует рубленая рана (а именно на основании утверждения о рубленой ране и сделан вывод, что Л. якобы ударил свою жертву топором по шее), а присутствует лишь очень неглубокая рана но... резаная. Резаная, неглубокая рана, которая могла появиться от соприкосновения с лезвием топора, когда его приставили к шее, а могла быть нанесена потерпевшим самому себе самостоятельно. Родственники осужденного особо указывают на то, что потерпевший покидал двор без малейших признаков крови или ранения, с топором в руках, прекрасно зная, что сам нанес своему оппоненту ранение и мог действовать на опережение, нанеся себе повреждения сам и написав заявление в милицию. Впрочем, это лишь одна из гипотез.

Фактом же является то, что показания четырех свидетелей опровергают версию о том, что Л. выкрикивал угрозы в адрес потерпевшего, а заключение экспертизы — заявление о том, что он, якобы, нанес удар топором по шее. Между тем, это два главных аргумента в пользу сурового приговора по статье «Покушение на убийство».

«Дядя, конечно, тот еще „молодец“. Мы все понимаем, что с топором — это неадекватное поведение, что так нельзя, конечно же, и за это можно и нужно наказывать. Но наказывать же надо адекватно! Зачем обвинять человека в том, что он хотел кого-то убить и сажать на такой срок, а дяде уже 62 года и он может просто не вернуться... Зачем, если все факты, свидетели, экспертиза, говорят, что он этого делать не собирался? А потерпевшего все в поселке знают, как человека очень сомнительного, с его стороны не было ни одного реального доказательства, и если мой дядя описывал эпизод полностью, подробно, с мельчайшими деталями, то этот говорил только общие слова и постоянно в них путался. Люди собрали подписи, обращаются в суд, потому что люди знают и дядю, и его и понимают, на чьей стороне правда. Но суд поверил почему-то ему! Это просто непонятно, непостижимо как-то», — говорит Ирина, племянница осужденного.

Бесспорно, по-настоящему правых, белых и пушистых в этой истории, на самом деле, нет. Все хороши, по своему. Приговор обжалован и разбирательство будет продолжаться. «Сильные новости» будут следить за развитием ситуации.