В Октябрьском районе в День спасателя на пожаре погиб мужчина

  • 22 января 2019, 13:07
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В субботу днем в Октябрьском районе загорелся кирпичный дом. Когда спасатели прибыли на место, было уже поздно — 46-летний хозяин погиб.

Труп мужчины нашли в комнате на кровати.

По предварительной версии, причиной происшествия можно стать неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили в МЧС. Проводится проверка.







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Места: Октябрьский (153)

Метки: Происшествия (13778), Область (6418)

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