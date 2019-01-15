Видеофакт: сотрудники милиции задержали блогера из Гомельской области в прямом эфире

  • 15 января 2019, 16:37
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Сотрудники Октябрьского РОВД Гомельской области 15 января задержали известного блогера и активиста Андрея Паука. В момент задержания Паук вел прямой эфир на своем YouTube-канале, передает «Радыё Свабода».

Дежурный Октябрьского РОВД сообщил, что Паука задержали для выяснения личности и отпустят менее чем через 3 часа.




Радыё Свабода
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Места: Октябрьский (152)

Метки: Политика (14806), Область (6389)

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