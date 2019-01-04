Житель Гомельской области получил срок за то, что пытался отрубить односельчанину голову

Кровавый инцидент произошел в июле прошлого года в деревне Новые Завалены в полдень.

Нетрезвый 62-летний местный житель с топором в руках потребовал у односельчанина вернуть имущество. Тот ответил отказом. Первые удары пришлись по велосипеду оппонента, а затем топор был направлен на шею земляка. Ему была причинена рубленая рана.

Более молодой пострадавший сумел оказать сопротивление и обезопасить себя от дальнейших ранений. Нападавший был задержан. Следствие квалифицировало его действия как «покушение на убийство».

— Октябрьский районный суд, рассмотревший уголовное дело, признал нападавшего виновным и определил ему в качестве наказания 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также в качестве возмещения морального вреда он должен выплатить потерпевшему BYN 1 тыс. — сообщают в Гомельском областном суде.

Приговор не вступил в силу.