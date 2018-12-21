Убили и сожгли тело женщины: на Гомельщине осудили группу преступников

Суд Октябрьского района (Гомельская область) вынес приговор по уголовному делу об убийстве, надругательстве над трупом и укрывательстве преступления.

Максимальный срок — 12 лет лишения свободы — получил обвиняемый в убийстве. Соучастники, обвиняемые в укрывательстве преступления, приговорены к году десяти месяцам и полутора годам лишения свободы соответственно, сообщает пресс-служба Гомельского областного суда.

Трое мужчин выпивали с 35-летней женщиной в деревне Красная Слобода Октябрьского района. Между одним из участников застолья и женщиной возник конфликт. Мужчина не менее шести раз ударил сельчанку фрагментом кирпича и палкой в голову и шею. Потерпевшая скончалась.

Приятели обвиняемого решили помочь ему спрятать следы преступления. Тело погибшей вывезли на мотоблоке в лес. Потом, опасаясь, что тело недостаточно хорошо спрятано, перевезли его в другое место в лесу, где поместили в выкопанную яму и подожгли.