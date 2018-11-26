В Октябрьском водитель предложил госавтоинспектору взятку, возбуждено уголовное дело

Сотрудник ГАИ остановил автомобиль Volkswagen под управлением 69-летнего водителя за то, что тот не притормозил у стоп-линии. К тому же на авто были запрещенные правилами шторки.

Инспектор начал составлять административные протоколы. Водитель же поспешил предложить денежную сумму, чтобы тот этого не делал. Последовало предупреждение об уголовной ответственности, которому мужчина не внял и положил деньги возле рычага переключения передач. Милиционер вызвал следственно-оперативную группу.

— В отношении водителя было составлено два административных протокола и за взятку возбуждено уголовное дело, — рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Анна Ковалева.

За ноябрь это второе уголовное дело на Гомельщине за дачу взятки госавтоинспекторам при нарушении ПДД.