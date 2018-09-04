В Октябрьском местный житель на авто без тормозов попал в ДТП и попросил родственников привезти ему бутылку водки

Прокуратура области направила в суд Октябрьского района уголовное дело о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

21 мая прошлого года в 7 часов утра 39-летний индивидуальный предприниматель, житель городского поселка Октябрьский, выехал на грузовом «Мерседесе», у которого были неисправны тормоза, на сбор молока у населения. Взял с собой мать, при этом усадил ее в кузове, не оборудованном для перевозки пассажиров, на обычный стул. В 7.22 на резком повороте машину занесло, она выехала на встречную полосу и врезалась в «Фольксваген». Женщина скончалась на месте происшествия, ее сын не получил никаких травм. Водитель «Фольксвагена» — легкие телесные повреждения.

— Обвиняемый не признал вину в части совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения и пояснил, что употребил спиртное после происшествия: позвонил родственникам и попросил привезти ему бутылку водки, — рассказал старший прокурор отдела прокуратуры области Андрей Карась.

Расследование уголовного дела длилось чуть больше года. Был назначен ряд экспертиз, в том числе и автотехническая. Следствием собраны доказательства того, что мужчина был пьян за рулем, однако точку в этом деле поставит суд.