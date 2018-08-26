В Октябрьском районе охранник не пропускал в суд журналистов – они имели слишком длинный объектив

23 августа охранник суда на Гомельщине не пустил в здание фрилансеров со ссылкой на внутреннюю документацию учреждения, сообщает Белсат.

Журналисты-фрилансеры Константин Жуковский и Андрей Толчин не смогли попасть на открытое судебное заседание в суде Октябрьского района Гомельской области с профессиональной аппаратурой, так как их не пустил охранник, который сослался на служебную инструкцию с перечнем запрещенных в суде предметов. По ее словам, в суд нельзя проносить профессиональные фото- и видеокамеры с объективами длиннее четырех сантиметров.

После требований журналистов показать постановление председателя суда с запретом вести видеосъемку во время открытых заседаний охранник вызвал наряд милиции.

В результате журналистам пришлось оставить аппаратуру в машине и пройти в суд с любительской камерой.

В четверг судья Октябрьского суда Людмила Гормаш после рассмотрения административного дела блогера Андрея Паука наказала его штрафом в Br 735 по статье 22.9 КоАП — за создание репортажа для «Белсата», хотя Паук был героем, а не автором материала.

«Основанием для этого явился тег „Андрей Паук“ на сайте „Белсата“. А если там будет тег „Александр Лукашенко“ — значит он также сотрудничает с „Белсатом“?» — недоумевает блогер.