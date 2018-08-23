Блогер из Октябрьского Андрей Паук оштрафован за сюжет о нем, снятый «Белсатом»

Суд Октябрьского района Гомельской области 23 августа признал местного блогера Андрея Паука виновным согласно статье 22.9 КоАП (незаконное изготовление продукции СМИ). Его обвинили в сотрудничестве с польским телеканалом «Белсат» и наказали штрафом в 30 базовых величин.

В качестве доказательства вины милиция предъявила сюжет телеканала «Белсат», героем которого был Паук. Сотрудник милиции составлявший протокол, указал: вину блогера в сотрудничестве с телеканалом доказывает тот факт, что на сайте «Белсата» под материалом был тег «Андрей Паук».

В комментарии БелаПАН Паук назвал решение суда абсурдным, так как он не снимал сюжет, а был его героем. Он считает, что судебное преследование — месть чиновников Октябрьского. Ранее блогер изготовил майку с фотографиями зампредседателя райисполкома и управляющей делами. Под фотографиями чиновников была подпись: «Они любят тебя». Об этой майке и реакции на нее местных жителей и снял сюжет «Белсат».

«Чиновники подали в милицию заявления о защите чести и достоинства. Но так как нет оснований меня оштрафовать за фотографии на майке и подпись, обвинили в сотрудничестве с "Белсатом". В рапорте милиция указала, что я "выполнял функции журналиста"»,— рассказал блогер.

Паук не понимает, на каком основании судья решила, что сюжет создавал именно он. «Судья заметила, что мои доводы противоречат показаниям милиционеров. То есть им она доверяет безоговорочно, а мне — нет. Я виновен по умолчанию. Не удивлюсь, если решение было принято заранее», — добавил блогер.