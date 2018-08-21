Выкопали тело и сожгли: новые обстоятельства по делу об убийстве женщины в Октябрьском районе

Следственным управлением УСК по Гомельской области продолжается расследование уголовного дела об убийстве 34-летней жительницы Октябрьского района.

Как сообщалось ранее, следователи во взаимодействии с сотрудниками милиции и экспертами установили причастность к убийству женщины трех жителей агрогородка Красная Слобода. По подозрению в совершении преступления они были задержаны и заключены под стражу.

В ходе проведения следственных действий установлены дополнительные обстоятельства смерти потерпевшей. По данным следствия, фигуранты уголовного дела распивали спиртные напитки на территории домовладения одного из участников застолья. После чего его 20-летний гость, находясь в хозяйственной постройке, ударил потерпевшую фрагментом кирпича и палкой. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Затем гость попросил у собутыльников помощи в сокрытии следов преступления. Они перенесли умершую, ее личные вещи, в прицеп мотоблока 30-летнего хозяина дома, вывезли тело в лесной массив и закопали. На обратном пути отмыли мотоблок от крови, а, вернувшись, уничтожили видимые следы преступления.

После того, как указанные лица попали в поле зрения правоохранителей, основной фигурант и хозяин домовладения решили перепрятать тело. Мужчины выкопали его и поместили в другую яму. Затем облили горючей смесью, подожгли, и спустя некоторое время закопали.

На основании анализа новых фактических данных, полученных в ходе следствия, действия обвиняемых были переквалифицированы, сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Основному фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение за убийство из хулиганских побуждений и надругательство над трупом. Хозяину домовладения, где произошло убийство, — за заранее не обещанное укрывательство лица, совершившего особо тяжкое преступление, орудий и следов совершения этого преступления и надругательство над трупом. Третьему фигуранту — за заранее не обещанное укрывательство лица, совершившего особо тяжкое преступление, орудий и следов совершения этого преступления

Следствием продолжается работа по сбору и закреплению доказательной базы.