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В Октябрьском пятилетний мальчик попал под колеса микроавтобуса

  • 11 июня 2018, 13:32
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В Октябрьском пятилетний мальчик перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода и попал под колеса микроавтобуса, сообщили корреспонденту БелТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Вечером 8 июня 39-летний водитель автомобиля «Фольксваген Транспортер» двигался по улице Советской городского поселка. В этот момент проезжую часть вне пешеходного перехода перебегал пятилетний мальчик. К сожалению, наезда не удалось избежать.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, был доставлен в райбольницу и после оказания необходимой медицинской помощи отпущен домой.


БелТА
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Места: Октябрьский (132)

Метки: Авто (5370), Область (5587), Происшествия (12042)

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