В Октябрьском районе функционирует полностью деревянный мост, который выдерживает большегрузы до 52 тонн

Один из участников «Светлогорского автоканала» побывав в Октябрьском районе, привёз оттуда фотографии необычного автомобильного моста. Его особенностью является то, что путепровод выполнен из дерева, в том числе опоры. Несмотря на это он спокойно выдерживает многотонные нагрузки.

Журналисты выяснили, что это за конструкция, как она там появилась и какую максимальную нагрузку может выдержать.

Когда-то в этом месте через реку Птичь можно было проехать по железобетонному мосту, однако в 2011 году его разобрали. Так как путепровод связывает г.п. Октябрьский с тремя сельсоветами, то рядом возвели временный деревянный.





В 2015 году во время встречи депутата Палаты представителей Нацсобрания Беларуси по Калинковичскому избирательному округу № 41 жителям пояснили, что средств на ремонт основного моста нет.





Однако тогда был шанс передачи сооружения в ведомство облдорстроя, в таком случае финансирование могли открыть в 2016 году. Судя из того, что старый мост до сих пор разобран, объект так никуда и не перешёл.

В феврале 2018 года зампред Октябрьского РИК Виктор Киселев рассказал о положении дел, касающихся проблемного участка на реке Птичь.









Стоимость основного моста, по его словам, составляет 2,8 млн рублей. Конечно, такие деньги достать сложно, поэтому осенью 2017-го было принято решение провести обследование деревянного путепровода и проверить можно ли его эксплуатировать далее. Эти работы выполнили специалисты ГП «БелдорНИИ».





«Запас прочности позволяет двигаться по мосту транспортным средствам массой до 23 тонн в составе колон и массой до 52 тонн одиночным порядком, — пояснил Виктор Петрович октябрьской районной газете „Чырвоны Кастрычнiк“. — Несколько лет объект может эксплуатироваться. Но по мере необходимости предприятием будут производиться ремонтные работы по восстановлению поврежденных элементов ограждений, замене настила ездового полотна, укреплению свай».