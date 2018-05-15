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В Октябрьском районе на вальщиков леса и их родственников упало дерево: двое погибли, двое травмированы

  • 15 мая 2018, 14:21
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Трагедия, обусловленная грубейшими нарушениями правил техники безопасности, случилась в бобруйском ООО «Форест-Даго», работники которого валили лес на территории Октябрьского района Гомельской области.

В нарушение инструкций, в зоне валки леса рядом с работниками находились родственники. В итоге дерево упало на четырех человек, сообщает «Коммерческий курьер». Двое погибли, один из них — работник организации, другой оказался посторонним человеком. Еще один пострадавший уже около двух месяцев находится в тяжелом состоянии (ЧП произошло в апреле, известно о нем стало только сейчас). И лишь повреждения четвертого оказались сравнительно легкими, при этом он единственный, надевший каску. На остальных, также в нарушение ТБ, никакой спецодежды не было.

Дело рассматривает Гомельский межрайонный отдел охраны труда.


mogilev.online
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Места: Октябрьский (130)

Метки: ДТП и ЧП (393), Область (5470), Главное (5902)

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