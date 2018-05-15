В Октябрьском районе на вальщиков леса и их родственников упало дерево: двое погибли, двое травмированы

Трагедия, обусловленная грубейшими нарушениями правил техники безопасности, случилась в бобруйском ООО «Форест-Даго», работники которого валили лес на территории Октябрьского района Гомельской области.

В нарушение инструкций, в зоне валки леса рядом с работниками находились родственники. В итоге дерево упало на четырех человек, сообщает «Коммерческий курьер». Двое погибли, один из них — работник организации, другой оказался посторонним человеком. Еще один пострадавший уже около двух месяцев находится в тяжелом состоянии (ЧП произошло в апреле, известно о нем стало только сейчас). И лишь повреждения четвертого оказались сравнительно легкими, при этом он единственный, надевший каску. На остальных, также в нарушение ТБ, никакой спецодежды не было.

Дело рассматривает Гомельский межрайонный отдел охраны труда.