«Проигнорировал знак «Обгон запрещен». Вынесен приговор водителю, по вине которого в Октябрьском районе пострадали женщина и 3-летняя девочка

3 мая суд Октябрьского района Гомельской области вынес приговор 19-летнему жителю Октябрьского района. Его обвиняли по ч.2 ст.317 УК Республики Беларусь.

Приговором суда обвиняемый признан виновным в нарушении ПДД и эксплуатации ТС, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. Ему назначено 2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.





Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.

Напомним, ДТП произошло 9 февраля этого года около 15.00 на 104-м км автодороги Осиповичи — Глуск — Озаричи в Октябрьском районе.





18-летний водитель Volkswagen Sharan на закруглении дороги вправо в зоне действия дорожного знака 3.20.1 «Обгон запрещен» при обгоне выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Volvo S40 под управлением 38-летнего водителя.

«В результате происшествия 29-летняя женщина и ее 3-летняя дочь, пассажиры автомобиля Volkswagen Sharan, получили телесные повреждения и были госпитализированы в хирургическое отделение УЗ „Октябрьская ЦРБ“. Ребенок находился на руках у матери», — рассказали в ГАИ.