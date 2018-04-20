Тривижн 16/04 - 22/04:

Фотофакт: «Среди сотрудников нашего РОВД придурков и отморозков нет!»

  • 20 апреля 2018, 14:55
  • 1934
  • 0
Фото из аккаунта в VK Андрея Паука

Блогер Андрей Паук провел дерзкую акцию в городском посёлке Октябрьский Гомельской области.

Андрей вышел к одному из популярных в поселке супермаркетов с плакатом «Среди сотрудников нашего РОВД придурков и отморозков нет!». Ниже было приписано «Если это не так — оштрафуйте меня».

Акция прошла 14 апреля и, как рассказал Андрей Паук журналисту Naviny.by, пока никаких действий со стороны милиции не было.

Андрей Паук. Фото из аккаунта в VK Андрея Паука

Блогер Андрей Паук известен как создатель сообщества в социальных сетях «Рудабельская паказуха», где публикует скандальную информацию о работе местных милиционеров. В конце прошлого года Андрей провел в центре Гомеля пикет с публичным признанием в любви к жене. На последних выборах в местные советы Андрей Паук неожиданно был зарегистрирован кандидатом в депутаты по Гатскому округу № 16, но проиграл провластному кандидату.


Naviny.by
KSK 15004 - 30/04:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Люди в материале: Андрей Паук (22)

Места: Октябрьский (128)

Метки: Шапито (428), Область (5383)

Комментарии правила


Самое обсуждаемое




Новое в блогах


Самое читаемое