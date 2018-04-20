Фотофакт: «Среди сотрудников нашего РОВД придурков и отморозков нет!»

Блогер Андрей Паук провел дерзкую акцию в городском посёлке Октябрьский Гомельской области.

Андрей вышел к одному из популярных в поселке супермаркетов с плакатом «Среди сотрудников нашего РОВД придурков и отморозков нет!». Ниже было приписано «Если это не так — оштрафуйте меня».

Акция прошла 14 апреля и, как рассказал Андрей Паук журналисту Naviny.by, пока никаких действий со стороны милиции не было.





Блогер Андрей Паук известен как создатель сообщества в социальных сетях «Рудабельская паказуха», где публикует скандальную информацию о работе местных милиционеров. В конце прошлого года Андрей провел в центре Гомеля пикет с публичным признанием в любви к жене. На последних выборах в местные советы Андрей Паук неожиданно был зарегистрирован кандидатом в депутаты по Гатскому округу № 16, но проиграл провластному кандидату.